Цивилева рассказала о персональном сопровождении ветеранов боевых действий

Председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева 16 января в ходе выступления на втором форуме ветеранов СВО "Вместе победим" в Московской области рассказала, что фонд занимается персональным сопровождением каждого ветерана боевых действий, а также членов семей погибших бойцов.
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