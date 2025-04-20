Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ сводки СВО

1 277 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    деточка, ты можешь себе нарисовать и 176 годиков... вот только детский слабо информированный  бред выдаёт тебя ... в ...Историческая спир...
  • Иван Агеев
    Мне 76 лет, дура, и я прекрасно помню те времена и заголовки газет относительно труб, производство которых наладили в...Историческая спир...
  • Ингерман Ланская
    а санкции на совдепию за трубы пиндосы положили ещё в 60-е, когда твой рейган киношками баловался... ....как сказано ...Историческая спир...

‼️🇷🇺🇺🇦 Взятие Одессы для России будет означать завершение войны и фактическую победу — экс-командующий войсками НАТО ▪️По словам Кларка, это главная стратегическая цель России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх