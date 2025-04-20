‼️🇷🇺🇺🇦 Взятие Одессы для России будет означать завершение войны и фактическую победу — экс-командующий войсками НАТО ▪️По словам Кларка, это главная стратегическая цель России.
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‼️🇷🇺🇺🇦 Взятие Одессы для России будет означать завершение войны и фактическую победу — экс-командующий войсками НАТО ▪️По словам Кларка, это главная стратегическая цель России.
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