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Царьград

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Школу в Новой Кузнечихе ввели в эксплуатацию

Школу в Новой Кузнечихе ввели в эксплуатацию

Школа в ЖК «Новая Кузнечиха» в Нижнем Новгороде введена в эксплуатацию, сообщил мэр Юрий Шалабаев в соцсети «ВКонтакте».

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