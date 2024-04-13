В нескольких селах Алтайского края отключат свет 16 апреля

Отключение электроэнергии из-за плановых работ затронет семь населенных пунктов Плановое отключение электроэнергии случится в Мамонтовском районе Алтайского края 16 апреля, сообщили в местной администрации.
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