Дайджест дня: Lexus для гольфа, экзоскелеты на УАЗе и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В Америке показана спецверсия внедорожника Lexus GX 550, созданная совместно с компанией Malbon, которая производит экипировку для игры в гольф.