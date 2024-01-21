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Этот таинственный мир

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Инки

Инки

Стена на переднем плане демонстрирует произведение искусства каменной кладки, где каждый блок гранита вырезан и идеально подогнан друг к другу.

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