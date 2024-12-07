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Черноморский флот РФ отразил атаку на Крымский мост новейших польских БЭКов «Гавия» Боевики киевского режима впервые атаковали Крымский мост с помощью новейших польских безэкипажных катеров «Гавия».

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