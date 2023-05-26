Фотосессия приурочена к рекламной кампании бренда Inamorata. Посмотрите на шикарные формы Эмили Ратаковски: 31-летняя модель позирует в кружевном купальнике Американская актриса позировала в кружевном белом слитном купальнике, демонстрируя фигуру.