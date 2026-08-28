В ДР Конго начали вакцинацию против лихорадки Эбола

ПРЕТОРИЯ, 28 августа. /ТАСС/. Первая кампания по вакцинации населения против лихорадки Эбола в рамках ее нынешней вспышки начата на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).
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