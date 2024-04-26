Двойной пенсии в апреле не будет: Почему выплаты в этом году оставили на начало мая?

Двойная пенсия в апреле-2024 отменяется. Во вторник, 16 апреля, Социальный фонд РФ сообщил на своей странице в Telegram, что выплаты пенсий и пособий в мае пройдут в стандартные сроки: 3-го, 5-го и 8-го числа.
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