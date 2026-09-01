Родион Газманов: аудитория проекта «Родники» превышает 20 миллионов человек

От музыкального конкурса до собственного лейбла Проект «Движение Газманов-Родники» появился в 2022 году по инициативе народного артиста России Олега Газманова.
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