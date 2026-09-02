Театр «Будто» проведет показ на Уральском карнавале в Сысерти

На сцене ТРЦ «Карнавал» пройдут флэшмоб и баттлы по Hip-Hop и All Styles. В Сысерти состоится большой карнавал с шествием и оценкой костюмов.
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