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Венгерский политик Тюрмер: страны хотят нового мира без гегемонии США

Венгерский политик Тюрмер: страны хотят нового мира без гегемонии США

В Будапеште Дьюла Тюрмер Председатель Венгерской рабочей партии сделал заявление о том, что страны по всему миру хотят уже нового миропорядка, где не будет доминировать одна страна, как это происходило ранее.

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