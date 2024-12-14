В Будапеште Дьюла Тюрмер Председатель Венгерской рабочей партии сделал заявление о том, что страны по всему миру хотят уже нового миропорядка, где не будет доминировать одна страна, как это происходило ранее.
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