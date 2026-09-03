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ВОЗ предложила расширить сотрудничество с Москвой в сфере цифровизации медицины

ВОЗ предложила расширить сотрудничество с Москвой в сфере цифровизации медицины

Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что эксперты Организации Объединенных Наций (ООН) в ходе первого Глобального диалога ООН по управлению искусственным интеллектом (ИИ) и саммита «ИИ во благо» в Женеве наградили московский проект по раннему выявлению риска сердечно-сосудистых заболеваний на базе генеративного ИИ, высоко оценив опыт российской столицы по внедрению технологий в сферу медицины и выразив готовность к сотрудничеству.

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