ВОЗ предложила расширить сотрудничество с Москвой в сфере цифровизации медицины

Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что эксперты Организации Объединенных Наций (ООН) в ходе первого Глобального диалога ООН по управлению искусственным интеллектом (ИИ) и саммита «ИИ во благо» в Женеве наградили московский проект по раннему выявлению риска сердечно-сосудистых заболеваний на базе генеративного ИИ, высоко оценив опыт российской столицы по внедрению технологий в сферу медицины и выразив готовность к сотрудничеству.