ВОЗ предложила расширить сотрудничество с Москвой в сфере цифровизации медицины

Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что эксперты Организации Объединенных Наций (ООН) в ходе первого Глобального диалога ООН по управлению искусственным интеллектом (ИИ) и саммита «ИИ во благо» в Женеве наградили московский проект по раннему выявлению риска сердечно-сосудистых заболеваний на базе генеративного ИИ, высоко оценив опыт российской столицы по внедрению технологий в сферу медицины и выразив готовность к сотрудничеству.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Экс-губернатор Ку...
- ЛБ Студентка выиграл...
- Е Женщина выиграла ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым