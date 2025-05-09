The Economist: Россия производит ракеты «Искандер» и Х-101 с необычайно скоростью

Россия производит боеприпасы, в том числе ракеты «Искандер» и Х-101 с «необычайной скоростью». Об этом пишет британский журнал The Economist со ссылкой на отчет Королевского объединенного института оборонных исследований и оценку Украины.
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