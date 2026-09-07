Актер Эммануил Виторган пришел в школу к дочерям

Народный артист России Эммануил Виторган привел младшую дочь в первый класс. Семилетняя Клара пошла в школу № 1529, где уже учится ее старшая сестра Этель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Каллас: Евросоюз ...
- ЮЗ Стефанчук: Киев о...
- Дмитриев: энергет...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым