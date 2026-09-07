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Газета.ру

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Актер Эммануил Виторган пришел в школу к дочерям

Актер Эммануил Виторган пришел в школу к дочерям

Народный артист России Эммануил Виторган привел младшую дочь в первый класс. Семилетняя Клара пошла в школу № 1529, где уже учится ее старшая сестра Этель.

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