Президент подписал соответствующий указ Бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу назначен на должность секретаря Совета Безопасности России.
Шойгу назначен секретарем Совбеза РФ
Комментарии
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Александр Веревкин
Оно не тонет! Да и как без него? Боярин просто обязан быть го в ном! Ведь - "Чем темнее ночь, - тем ярче звёзды"! Предателя, вора и врага надо держать возле себя, под контролем, дабы не зарвался вконец и не навредил самому себе, как пресловутый Иванов! Все наши мерзавцы имеют одно неоспоримое положительное качество, - они НАШИ! И вредят он не чужому дяде, а НАМ!!! Умейте же ценить всех этих грефов, щойгу, голиковых, силуановых и прочих бесов!))))
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7 час.
серый777 котов
Он как пожарник уже- где то накосячат до без выходного положения. да так что и справятся не могут , туда и белоусова сразу
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4 час.
серый777 котов
А народец у нас верный , суеверный и конечно любит всегда обещалки и конечно слепой!Что хотели то и получили!
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4 час.
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