Шойгу назначен секретарем Совбеза РФ

Александр Веревкин

Оно не тонет! Да и как без него? Боярин просто обязан быть го в ном! Ведь - "Чем темнее ночь, - тем ярче звёзды"! Предателя, вора и врага надо держать возле себя, под контролем, дабы не зарвался вконец и не навредил самому себе, как пресловутый Иванов! Все наши мерзавцы имеют одно неоспоримое положительное качество, - они НАШИ! И вредят он не чужому дяде, а НАМ!!! Умейте же ценить всех этих грефов, щойгу, голиковых, силуановых и прочих бесов!))))