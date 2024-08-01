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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

1 августа 2024 года.

1 августа 2024 года.

День ´Дружим с законом´В ходе проведения пятиминутки безопасности ´Профилактика преступлений и правонарушений в сфере краж´, п равовой игры ´Знаете ли вы закон´ ребята вспомнили свои права, которые им гарантирует наше государство.

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