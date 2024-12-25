Премьер Гренландии отказался продавать остров Трампу

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова избранного президента США Дональда Трампа об «абсолютной необходимости» для Вашингтона владеть островом заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.
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