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Картина дня. Финансы

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Премьер Гренландии отказался продавать остров Трампу

Премьер Гренландии отказался продавать остров Трампу

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова избранного президента США Дональда Трампа об «абсолютной необходимости» для Вашингтона владеть островом заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.

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Валерий Светлый
Трамп оккупирует Гренландию экономически, а потом и флаг поднимет
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23 час.

Картина дня

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