Облицовку стен и потолка начали на платформе станции «Тютчевская» новой Троицкой линии метро

На станции метро «Тютчевская» строящейся Троицкой линии началась облицовка потолка и стен платформы, строителям предстоит установить панели, на которые нанесены строки из произведений знаменитого русского поэта.
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