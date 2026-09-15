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Спорт Уик-Энд

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Карпин объяснил, почему исключил легионера из состава сборной. Про выбор соперников: интересно посмотреть, как мы выглядим на фоне команд из Топ-30

Карпин объяснил, почему исключил легионера из состава сборной. Про выбор соперников: интересно посмотреть, как мы выглядим на фоне команд из Топ-30

В расширенном списке состава сборной России на долгий сентябрьско-октябрьский сбор фигурировало 38 игроков, теперь осталось 29.

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