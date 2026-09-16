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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» проиграл «Брайтону», ведя 2:0 к 45-й минуте. В лайве на камбэк давали 30.00

«Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка лиги от «Брайтона». Матч завершился победой «Брайтона» со счетом 3:2.

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