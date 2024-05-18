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Украинские дальнобойщики протестуют из-за нового закона о мобилизации

Украинские дальнобойщики протестуют из-за нового закона о мобилизации

На Украине дальнобойщики перегородили проезд на трассе Киев — Одесса, в знак несогласия с новым законом о мобилизации лидера киевского режима Владимира Зеленского, пишет украинское издание «Политика Страны».

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