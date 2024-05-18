Украинские дальнобойщики протестуют из-за нового закона о мобилизации

На Украине дальнобойщики перегородили проезд на трассе Киев — Одесса, в знак несогласия с новым законом о мобилизации лидера киевского режима Владимира Зеленского, пишет украинское издание «Политика Страны».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии