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Большие батареи без лития: учёные ускорили разработку проточных аккумуляторов

Большие батареи без лития: учёные ускорили разработку проточных аккумуляторов

Новая 3D-печатная система упростит испытания технологии, которая может хранить энергию дешевле и безопаснее литий-ионных батарейУчёные разработали недорогую 3D-печатную тестовую ячейку, которая может упростить разработку проточных батарей — перспективной технологии хранения энергии из возобновляемых источников.

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