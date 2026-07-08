Большие батареи без лития: учёные ускорили разработку проточных аккумуляторов

Новая 3D-печатная система упростит испытания технологии, которая может хранить энергию дешевле и безопаснее литий-ионных батарейУчёные разработали недорогую 3D-печатную тестовую ячейку, которая может упростить разработку проточных батарей — перспективной технологии хранения энергии из возобновляемых источников.