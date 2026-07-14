Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Продавал кокаин и готовил диверсии: что известно о рэпере, готовившем теракт в РФ

Продавал кокаин и готовил диверсии: что известно о рэпере, готовившем теракт в РФ

Федеральная служба безопасности РФ опубликовала видео и аудиозаписи, раскрывающие подробности предотвращения массированной атаки беспилотников на стратегическое предприятие оборонно-промышленного комплекса в Московской области.

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