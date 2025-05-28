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Подвинься, Great Wall. У Geely появился свой «Кинг Конг» — полноприводный пикап Radar King Kong EM-p с мощностью 353 л.с. и разгоном до 100 км/ч за 6,3 секунды

Подвинься, Great Wall. У Geely появился свой «Кинг Конг» — полноприводный пикап Radar King Kong EM-p с мощностью 353 л.с. и разгоном до 100 км/ч за 6,3 секунды

Geely официально вывела на рынок КНР рамные пикапы Radar King Kong EM-P и Radar Horizon EM-P. Особенность этих машин отражена в названии: пикапы оснащены гибридными силовыми установками (они заимствованы у суббренда Geely Lynk & Co).

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