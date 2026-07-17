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Свердловскую область накроют ливни: объявлено экстренное предупреждение

Свердловскую область накроют ливни: объявлено экстренное предупреждение

В Свердловской области с 18 по 22 июля ожидаются сильные и очень сильные дожди. Из-за большого количества осадков возможны резкие подъемы уровня воды в реках, а также подтопления пойм и низменных территорий.

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