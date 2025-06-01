В Санкт-Петербурге пройдет первый форум по микроэлектронике и нейротехнологиям

Форум объединит три крупные научные конференции С 2 по 6 июня в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» состоится первый Международный форум по микроэлектронике и нейротехнологиям «Системы и технологии цифровой медицины».
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