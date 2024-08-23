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  • Владимир Акулов
    Волосы  будут  красивые  и  густые  ,  если  применять  вовнутрь  ...толченое  стекло  ))За копейки убрала...
  • Pattia Patria
    Еще какая чушь🤣За копейки убрала...
  • Алексей
    Всё зависит от количества, а как определить сколько его в пище? Верить в то, что написано на упаковке и постоянно под...Вреден ли глутама...

Вреден ли глутамат натрия?

Вреден ли глутамат натрия?

Вот что говорят на этот счет данные современных научных исследований. Вот уже на протяжении более чем ста лет глутамат натрия или пищевая добавка E621 широко используется в пищевой промышленности в качестве усилителя вкуса.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Все ведущие мировые ведомства в области здравоохранения, такие как, совместный экспертный комитет по пищевым добавкам Организации ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства и Всемирной организации здравоохранения (JECFA), Управление по безопасности продуктов и лекарств США (FDA), Европейская ассоциация по продовольственной безопасности (EFSA) =  ЭТО ВСЕ СЛУГИ САТАНЫ  , и ВСЕ ОТ НИХ ИСХОЖДЯЩЕЕ   ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА и ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !!!                Через них мировая мафия  реализует свои сатанинские планы , геноцидит народы , проводит  - реализует свою  политику .... !
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15 час.
Sema
Спасибо за успокаивающую статью. Всю жизнь думал, что эта добавка вредна и сейчас сомневаюсь, что она безопасна. Но пока что она присутствует во многих продуктах и её трудно избежать. Всё - таки самая качественная еда, та которая выращена в природе и приготовлена без химикатов. Именно такую пищу нам обещает Бог в скором будущем. «На этой горе Иегова, Бог воинств, приготовит для всех народов пир из лучших блюд, пир с изысканным вином. Там будут лучшие блюда с костным мозгом и превосходное, процеженное вино» (Исайя 25:6).
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14 час.
А
Алексей
Всё зависит от количества, а как определить сколько его в пище? Верить в то, что написано на упаковке и постоянно подсчитывать? М.б. просто законодательно запретить её использование в пищевой промышленности?
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6 час.

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