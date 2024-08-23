Вреден ли глутамат натрия?

МГ Малик Гумеров Все ведущие мировые ведомства в области здравоохранения, такие как, совместный экспертный комитет по пищевым добавкам Организации ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства и Всемирной организации здравоохранения (JECFA), Управление по безопасности продуктов и лекарств США (FDA), Европейская ассоциация по продовольственной безопасности (EFSA) = ЭТО ВСЕ СЛУГИ САТАНЫ , и ВСЕ ОТ НИХ ИСХОЖДЯЩЕЕ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА и ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !!! Через них мировая мафия реализует свои сатанинские планы , геноцидит народы , проводит - реализует свою политику .... !

Sema Спасибо за успокаивающую статью. Всю жизнь думал, что эта добавка вредна и сейчас сомневаюсь, что она безопасна. Но пока что она присутствует во многих продуктах и её трудно избежать. Всё - таки самая качественная еда, та которая выращена в природе и приготовлена без химикатов. Именно такую пищу нам обещает Бог в скором будущем. «На этой горе Иегова, Бог воинств, приготовит для всех народов пир из лучших блюд, пир с изысканным вином. Там будут лучшие блюда с костным мозгом и превосходное, процеженное вино» (Исайя 25:6).