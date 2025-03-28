Андреас Заглис – о создании еще одной лиге в Европе: «Наша цель – объединить баскетбольную экосистему»

«Все клубы, которые играют в Европе, являются клубами ФИБА. Они участвуют в своих национальных чемпионатах, в национальных кубках, а некоторые из них играют в этом турнире (Евролиге) и даже владеют его акциями.
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