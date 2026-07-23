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Рамблер

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Айза-Лилуна Ай раскрыла неожиданный факт о себе: «25% африканской крови»

Айза-Лилуна Ай раскрыла неожиданный факт о себе: «25% африканской крови»

Айза-Лилуна Ай поделилась с подписчиками телеграм-канала неожиданным фактом о своём происхождении. Блогер рассказала, что однажды решила сделать генетический тест, его обычно называют ДНК-тест на этническое происхождение или тест на происхождение по регионам.

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