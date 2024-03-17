Очень низкокалорийные диеты безопасны для подростков с ожирением под наблюдением диетолога, говорят исследователи

Кратковременные очень низкокалорийные диеты безопасны для подростков с ожирением от умеренной до тяжелой степени, при тщательном наблюдении опытного врача-диетолога, говорится в новом исследовании, которое будет представлено на Европейском конгрессе по ожирению (ECO 2024).