Очень низкокалорийные диеты безопасны для подростков с ожирением под наблюдением диетолога, говорят исследователи

Кратковременные очень низкокалорийные диеты безопасны для подростков с ожирением от умеренной до тяжелой степени, при тщательном наблюдении опытного врача-диетолога, говорится в новом исследовании, которое будет представлено на Европейском конгрессе по ожирению (ECO 2024).
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