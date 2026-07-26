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РФ и Иран синхронизировали свои подходы к уничтожению спутниковой связи Илона Маска

РФ и Иран синхронизировали свои подходы к уничтожению спутниковой связи Илона Маска

  До физического уничтожения всей спутниковой группировки дело пока не дошло — "но как только, так сразу"! -Государственное информационное агентство Ирана «Fars», аффилированное с Корпусом Стражей Исламской Революции, официально подтвердило внесение активов компании «SpaceX» в «банк законных военных целей».

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