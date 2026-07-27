❗️По поступившей информации, в результате атаки БПЛА в Буденновском районе повреждены 14 транспортных средств.
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❗️По поступившей информации, в результате атаки БПЛА в Буденновском районе повреждены 14 транспортных средств.
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