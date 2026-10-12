Sanctioned leak: The European Union aimed to prevent Russia from producing missiles

The European Union will make attempts with the help of new sanctions against the Russian military-industrial complex to prevent, in particular, the production of missiles.
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