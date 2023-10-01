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«Газпром» сократил прокачку газа через Украину

«Газпром» сократил прокачку газа через Украину

Российская компания «Газпром» сократила прокачку газа через Украину на пять процентов. 30 сентября было подано чуть более 40 миллионов кубометров газа, на следующий день подача снизилась и достигла показателя в 37,9 миллионов.

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