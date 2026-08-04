Екатерина Мизулина назвала SHAMAN «скуфом» во время прогулки по Москве

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина опубликовала в Telegram видео, на котором во время прогулки по центру Москвы она называет певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, «скуфом».
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