Артиллеристы группировки «Центр» ликвидировали технику и боевиков ВСУ под Авдеевкой

Удар был скорректирован беспилотниками Артиллеристы группировки войск «Центр» ударили по опорному пункту с техникой украинской армии на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
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