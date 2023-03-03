Рассказываем историю спортивного Nissan Silvia

﻿﻿Silvia — спортивный автомобиль, выпускавшийся компанией Nissan с 1965 по 2002 год. Его пятое поколение, известное как Silvia S13, продержалось на конвейере с 1988 по 1994 год и стало чрезвычайно популярным в Японии, особенно среди дрифтеров.