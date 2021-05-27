Южный Федеральный

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Президент Польши получил российский ответ на заявление о "ненормальной стране России"

Президент Польши получил российский ответ на заявление о "ненормальной стране России"

Президент Польши Андрей Дуда в рамках выступления во время визита в Грузию назвал Россию "ненормальной страной-агрессором".

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Лариса Абросимова
Нормальность в других может увидеть только нормальный человек, а уроду будет казаться, что только он нормальный.
Виктор Асманкин
Каждая тварь пытается укусить РОССИЮ- когда мы уже от слов перейдём к делу?

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