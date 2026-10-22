© JГ?Rgen Jarnberger/Global Look PressГлавный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо поделился ожиданиями перед матчем 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА, указав, что игра будет интересной.
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