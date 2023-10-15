Российские деньги потянулись на Родину

А

Александр

В России всё машиностроение развалили и потащили наворованные средства за рубеж. Прописались в глобальной экономике. Там дождались, когда наши нувориши всё выкачают, и отобрали. Но что поделаешь? Мы теперь бизнесмены. Что осталось? А вот - бензинчик! И пошло- поехало. Цены прыг, Новак только ножкой дрыг. А мы им… Короче, совок перелицевали под «передовой» Запад в кружевных трусиках, а получилась та же сранка на изнанку. Только с цеховиками во главе вместо ЦК. С кандидатами в президенты типа собчак, с «народными» избранниками типа нарусовой. С оставшимися от 90-х эффективными чубайсами. И сбежавшими прохвостами, которые дверь в страну ногой открывают. А наши рулевые только и могут, что глупо отшучиваться. Правят-то захваченным крысами кораблем и делают вид, что об этом и не слыхивали.