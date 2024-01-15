Медвежий угол
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Медвежий угол

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Приняли?  Ну  и  пусть     себе  живёт:  у  дедули  военная  пенсия

Приняли?  Ну  и  пусть     себе  живёт:  у  дедули  военная  пенсия

Ещё один комментарий на злобу дня Намедни   из  Латвии под предлогом угрозы национальной безопасности  выдворили    гражданина  России, 82-летнего пенсионера Бориса Каткова.

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Комментарии
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Владимир Петров
Оуеваю от как бы русских баб. Живу в Латвии. Военные пенсионеры получили жильё от СССР - не от латышей. Не их вина, что Горбатый с Ельциным страну раздербанили. Военные пенсионеры тихо доживали свой век. Иногда - чаще всего на 9 Мая - возлагали цветы к памятнику Освободителям. Ныне взорванному националистами. Иногда в Обществе ветеранов ВОВ и СА смотрели и слушали концерты самодеятельности. Общество ныне запрещено. Так выглядело их &quot;предательство&quot;. В РФ их никто не ждал, квартир не предлагал... Да и они сами не спешили становиться ещё одной проблемой для России... Для репатриации предлагались дыры, из которых бежали сами аборигены. Я сын такого же военного пенсионера - он умер в 2019-м. Здесь моя школа, вуз, друзья, могилы родных - никуда не собираюсь уезжать. Верю, что тучи разойдутся и власть здесь станет вменяемой. Считать нас предателями могут только тупые люди, которым повезло, что их региону пьяный Ельцин не выдал &quot;независимость&quot; и его не прихватили националисты из &quot;братских народов&quot;... Что касается &quot;в какую армию пойдёт служить&quot;, то у многих  русских статус &quot;негражданина&quot; - и они не подлежат призыву. А все имеющие гражданство могут быть призваны в здешние ВС. Настроений воевать против России у русских Латвии я не встречал, но на Украине русаков стадами погнали под русский же огонь. Почему это случилось? Террор спецслужб, повязывние кровью, угроза жизни родных, заградотряды - могут заставить против воли идти на своих. Гестапо будет подсылать провокаторов, провоцировать, выявлять нелояльных и просто ставить к стенке. Молодым обмануть эту братию будет крайне нелегко...
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1 час.
Семен Семеныч
Не надо только ля ля. Они сами выбрали свою судьбу. Все видели к чему все идет еще в конце 80-х. Тогда им, русским, было комфортно проживать в Прибалтике, Таджикистане и других бывших. А когда там стало жить невмоготу вспомнили о России и что они русские.
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33 мин.
Владимир Петров
Мы жили в СССР, а не свалили за границу за длинным рублём. Кстати, внутри Союза многие ездили за длинным рублём. До 91-го была уверенность, что бардак прекратится. Потом националисты постепенно создавали проблемы русским. Они сразу всё не обрушивали. Было представление, что их одёрнут западные демократии. Не одёрнули...
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11 мин.

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