Приняли?  Ну  и  пусть     себе  живёт:  у  дедули  военная  пенсия

Владимир Петров

Оуеваю от как бы русских баб. Живу в Латвии. Военные пенсионеры получили жильё от СССР - не от латышей. Не их вина, что Горбатый с Ельциным страну раздербанили. Военные пенсионеры тихо доживали свой век. Иногда - чаще всего на 9 Мая - возлагали цветы к памятнику Освободителям. Ныне взорванному националистами. Иногда в Обществе ветеранов ВОВ и СА смотрели и слушали концерты самодеятельности. Общество ныне запрещено. Так выглядело их "предательство". В РФ их никто не ждал, квартир не предлагал... Да и они сами не спешили становиться ещё одной проблемой для России... Для репатриации предлагались дыры, из которых бежали сами аборигены. Я сын такого же военного пенсионера - он умер в 2019-м. Здесь моя школа, вуз, друзья, могилы родных - никуда не собираюсь уезжать. Верю, что тучи разойдутся и власть здесь станет вменяемой. Считать нас предателями могут только тупые люди, которым повезло, что их региону пьяный Ельцин не выдал "независимость" и его не прихватили националисты из "братских народов"... Что касается "в какую армию пойдёт служить", то у многих русских статус "негражданина" - и они не подлежат призыву. А все имеющие гражданство могут быть призваны в здешние ВС. Настроений воевать против России у русских Латвии я не встречал, но на Украине русаков стадами погнали под русский же огонь. Почему это случилось? Террор спецслужб, повязывние кровью, угроза жизни родных, заградотряды - могут заставить против воли идти на своих. Гестапо будет подсылать провокаторов, провоцировать, выявлять нелояльных и просто ставить к стенке. Молодым обмануть эту братию будет крайне нелегко...