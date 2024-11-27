Юрист Хаминский: закон не разрешает заводить в квартирах тигров, лисиц и рысей

Юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что закон запрещает заводить в квартирах тигров, рысей, тарантулов, лисиц и других животных, утвержденных соответствующим перечнем.
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