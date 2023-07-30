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Смольный поздравил военных моряков и ветеранов флота с Днем ВМФ

Смольный поздравил военных моряков и ветеранов флота с Днем ВМФ

В Санкт-Петербурге вовсю праздную День военно-морского флота Российской Федерации. В Смольном отметили, что с момента основания Северной столицы ее история неразрывно связана с созданием кораблей, а также развитием морской науки и образования.

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