Смольный поздравил военных моряков и ветеранов флота с Днем ВМФ

В Санкт-Петербурге вовсю праздную День военно-морского флота Российской Федерации. В Смольном отметили, что с момента основания Северной столицы ее история неразрывно связана с созданием кораблей, а также развитием морской науки и образования.
В Санкт-Петербурге вовсю праздную День военно-морского флота Российской Федерации. В Смольном отметили, что с момента основания Северной столицы ее история неразрывно связана с созданием кораблей, а также развитием морской науки и образования.
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