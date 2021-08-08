В период с 26 по 29 августа 2021 года на Сахалине и Курильских островах пройдет Международный военно-технический форум «Армия-2021»

Для гостей и жителей города Южно-Сахалинска, в ходе военно-технического форума «Армия-2021», впервые будет представлен зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф», заступивший на боевое дежурство по охране воздушного пространства островного региона в начале текущего года.