Федерация лыжных гонок России выразила соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой

«Федерация лыжных гонок России с глубоким прискорбием сообщает, что 19 октября на 59-м году жизни скончалась выдающаяся лыжница и биатлонистка, олимпийская чемпионка в лыжных гонках, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, трехкратная чемпионка мира по лыжным гонкам, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону, заслуженный мастер спорта СССР Анфиса Анатольевна Резцова.