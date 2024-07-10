Оборудование Шереметьево переведено на отечественное программное обеспечение

Терминал D Московского международного аэропорта Шереметьево перешел на использование отечественного программного обеспечения для управления обработкой багажа вместо голландской Vanderlande Industries, которая покинула Россию в марте 2022 года.
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