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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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У бородача лишившего жизни русскую красавицу, появился шанс на оправдательный приговор. Новый поворот в громком деле

У бородача лишившего жизни русскую красавицу, появился шанс на оправдательный приговор. Новый поворот в громком деле

Интересная жизнь с Vera Star Это преступление пожалуй одно из самых жестоких за последние несколько лет.

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Комментарии
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Владимир Балаев
Если его оправдают, это повод для бесчинств остальным дикарям, от которых на исторической родине освобождаются как от ненужного шлака...  Если власть не хочет доводить население страны до крайности, до того чтобы этих нелюдей стали рвать на улице самосудом - они должны серьёзно наказывать за подобные злодеяния.  А лиц пытающихся крышевать за мзду таких упырей, наказывать жесточайшими мерами.  Иначе нельзя, в воюющей стране....
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1 час.
Николай Чернявский
Давно пора !К!!
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34 мин.
ВЗ
Вячеслав Зязев
А семья упыря будет жить, богатеть и множиться! А также хохотать над Вами и гордиться упырем!
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29 мин.

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