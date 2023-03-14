Новый Указ Президента России и новые изменения. Концептуальные

Сегодня вышел Указ Президента Российской Федерации «О внесении изменений в Концепцию государственной политики Российской Федерации в сфере содействия международному развитию утверждённую Указом Президента Российской Федерации от 20 апреля 2014 г.
Сегодня вышел Указ Президента Российской Федерации «О внесении изменений в Концепцию государственной политики Российской Федерации в сфере содействия международному развитию утверждённую Указом Президента Российской Федерации от 20 апреля 2014 г.
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